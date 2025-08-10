ПСЖ готовится официально объявить о трансфере украинского центрального защитника Ильи Забарного из Борнмута уже в понедельник, сообщает RMC Sport.

Договоренность между клубами достигнута, поэтому сделка фактически завершена. Подписание контракта состоится 11 августа.

Сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. По информации, Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.

В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

