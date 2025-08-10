Забарный в ПСЖ: раскрыта дата официального представления украинского защитника Борнмута
Защитник Борнмута Илья Забарный, похоже, совсем скоро примеряет футболку обладателей Лиги чемпионов.
ПСЖ готовится официально объявить о трансфере украинского центрального защитника Ильи Забарного из Борнмута уже в понедельник, сообщает RMC Sport.
Борнмут на замену Забарному торгует лидера команды Малиновского – конкуренция с финалистом ЛЧ
Договоренность между клубами достигнута, поэтому сделка фактически завершена. Подписание контракта состоится 11 августа.
Сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. По информации, Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.
В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.
