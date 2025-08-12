"Футбол 24" обсудил завершение трансферной саги Ильи Забарного, который наконец стал игроком ПСЖ. О переходе, а также возможных проблемах украинца смотрите в новом видео.

ПСЖ завершил переход Ильи Забарного – украинец обошелся победителю Лиги чемпионов в 63 миллиона евро, еще 3 могут выплатить бонусами. Украинец будет выступать под 6-м номером.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Главной же проблемой этого перехода является наличие российского вратаря Матвея Сафонова в составе парижского гранда. Правда, после прихода Луки Шевалье у него будет еще меньше шансов попасть в основу ПСЖ. Ранее сообщалось, что продажа Сафонова была главным условием Забарного по переходу в Париж. Сам россиянин отказывается покидать клуб, что уже вызывает конфликт.

Стоит напомнить, что этот трансфер выгоден и киевскому Динамо – "бело-синие" должны получить 20% от суммы, которую получил Борнмут. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".