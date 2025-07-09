Трансферная сага с переходом Ильи Забарного в ПСЖ получила новые детали. Если верить ресурсу foot01, вопрос приобретения украинского защитника Борнмута отложили в ящик. Приоритетом в ближайших планах французского гранда является победа в Клубном чемпионате мира, который завершается 13 июля. И только после этой даты чемпионы Франции выйдут на трансферный рынок. Позиция же Борнмута осталась неизменной – готовы продать защитника за 70 млн евро.

Таловеров официально сменил клуб в Англии

Неопределенным остается будущее Александра Зинченко. Несмотря на уход Тео Эрнандеса, который перебирается в Аль-Хиляль, украинец не является приоритетной целью для Массимилиано Аллегри. В клубных пабликах Арсенала даже появились слухи о том, что "канониры" попытались включить Сашу в трансферную сделку по Нони Мадуэке, предложив Челси 20 млн + Зинченко. Идея "синим", вроде бы, не понравилась.

Довольно быстро из подвешенного состояния вышел Макс Таловеров. После вылета Плимута в третью по силе британскую лигу украинец подписал контракт со Сток Сити.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?