Забарный в АПЛ перебрался на новую базу мирового класса – кадры поражают воображение
Английский Борнмут перебрался на новый тренировочный центр для команды.
Клуб Ильи Забарного поделился новостью о переезде на новую базу для тренировок мирового класса.
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Об этом Борнмут написал на своей официальной странице в соцсети X, прикрепив видео, на котором игроки команды прибывают в тренировочный центр и не сдерживают эмоций от увиденной футбольной инфраструктуры.
Напомним, что в этом сезоне Борнмут стал настоящей сенсацией, занимая 10 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Андони Ираолы борется за зону еврокубков и впечатляет приятной игрой. На счету Ильи Забарного в текущем сезоне 29 матчей за Борнмут во всех турнирах.
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