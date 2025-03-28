Клуб Ильи Забарного поделился новостью о переезде на новую базу для тренировок мирового класса.

"Он очень хорошо играет": Кепа выбрал лучшего между Забарным и Хёйсеном

Об этом Борнмут написал на своей официальной странице в соцсети X, прикрепив видео, на котором игроки команды прибывают в тренировочный центр и не сдерживают эмоций от увиденной футбольной инфраструктуры.

Напомним, что в этом сезоне Борнмут стал настоящей сенсацией, занимая 10 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Андони Ираолы борется за зону еврокубков и впечатляет приятной игрой. На счету Ильи Забарного в текущем сезоне 29 матчей за Борнмут во всех турнирах.

We've moved into our world-class Performance Centre



What do the lads think? pic.twitter.com/zyKy9ULMqJ — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 28, 2025

Лучший клуб АПЛ для Ваната, неожиданный рекорд Шапаренко, монстр Забарный – Реал меняет планы, трансферы украинцев