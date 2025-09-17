Уже сегодня, 17 сентября, ПСЖ будет принимать Аталанту в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забарный узнал свою роль на стартовый матч ПСЖ в ЛЧ – неожиданный вердикт французских СМИ, которые еще не ошибались

Главный тренер парижан Луис Энрике включил в заявку 19 футболистов, которые могут появиться на поле в течение игры. Среди них оказался и украинец Илья Забарный. В то же время вратарь Матвей Сафонов в состав не попал. Ранее французские медиа сообщали, что Забарный не начнет матч в стартовом составе.

Начало поединка ПСЖ – Аталанта запланировано на 22:00.

