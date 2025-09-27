Во Франции спрогнозировали, выйдет ли Илья Забарный в стартовом составе ПСЖ на игру против Осера.

Уже сегодня, 27 сентября, ПСЖ проведет домашний поединок против Осера в рамках шестого тура Лиги 1. В предыдущем матче чемпионата против Марселя (0:1) Илья Забарный отыграл все 90 минут.

Забарный потоптался по звездам Марселя, спасая прямого конкурента – "Золотой мяч" для Дембеле

Французские издания Le Parisien и L'Équipe, которые еще не ошибались в текущем сезоне, единодушно прогнозируют, что украинец выйдет в стартовом составе своей команды. По мнению СМИ, партнером Забарного по обороне станет Пачо.

Напомним, недавно травмировался основной защитник парижан Маркиньос. По прогнозам, он пропустит несколько недель. К слову, начало матча ПСЖ – Осер запланировано на 22:05 по киевскому времени.

Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти