Во Франции спрогнозировали, выйдет ли защитник ПСЖ Илья Забарный в стартовом составе на матч против Аталанты в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Уже сегодня, 17 сентября, ПСЖ проведет домашний поединок против Аталанты в рамках первого тура основного этапа ЛЧ. В предыдущем матче Лиги 1 против Ланса (2:0) Илья Забарный отыграл все 90 минут.

Французские издания Le Parisien и L'Équipe прогнозируют, что на этот раз украинский защитник не выйдет в стартовом составе. Центральными защитниками ПСЖ станут Маркиньос и Пачо.

К слову, начало матча ПСЖ – Аталанта запланировано на 22:00.

