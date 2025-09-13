Во Франции сделали прогноз относительно вероятности защитника ПСЖ Ильи Забарного выйти в стартовом составе на игру с Лансом в четвертом туре Лиги 1.

В субботу, 12 сентября ПСЖ сыграет домашний матч против Ланса в четвертом туре Лиги 1. В предыдущем матче парижан против Тулузы (6:3) Илья Забарный отыграл весь матч.

Издание Le Parisien прогнозирует, что украинский защитник выйдет в стартовом составе ПСЖ на игру с Лансом. Ожидается, что Забарный будет играть в паре с Пачо или Маркиньосом. Впрочем, вероятно Маркиньоса, а также Ашрафа Хакими "поберегут" на матчи Лиги чемпионов.

К слову, сейчас ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги1, подопечные Луиса Энрике набрали 9 очков после трех туров. Встреча между парижанами и Лансом состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.