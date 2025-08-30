Во Франции сделали прогноз относительно вероятности защитника ПСЖ Ильи Забарного выйти в стартовом составе на игру с Тулузой в третьем туре Лиги 1.

В субботу, 30 августа, ПСЖ сыграет на выезде против Тулузы в третьем туре Лиги 1. Илья Забарный не участвовал в матче против Анже (1:0), остался на скамейке запасных.

На игру с "фиолетовыми" французские СМИ пророчат Илье выход в старте. L'Équipe и Le Parisien считают, что Забарный и Пачо создадут пару центральных защитников. Относительно других позиций, то у изданий есть существенные разногласия.

Напомним, что ПСЖ выиграл оба матча в Лиге 1, набрав шесть очков. Встреча между парижанами и Тулузой начнется в 22:05 по киевскому времени.

