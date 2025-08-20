"Футбол 24" проанализировал дебют Илья Забарного в ПСЖ, а также рассказал о делах украинцев в АПЛ. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Новобранцу ПСЖ Илье Забарному удалось дебютировать за новую команду. Украинец от звонка до звонка отыграл матч против Нанта (1:0) в рамках первого тура Лиги 1. Несмотря на несколько нервный старт (Илья по меньшей мере дважды дарил мяч соперникам), наш земляк впоследствии успокоился и выдал добротную игру, что вылилось в ряд комплиментов от наставника парижан Луиса Энрике и одноклубников украинца. Не исключено, что Забарному найдется место в старте и в следующем матче чемпионата против Анже.

Кроме дебюта украинца в составе французского гранда, в выпуске обсудили скандальный гол в матче МЮ – Арсенал, дальнейшую судьбу Зинченко в лондонском клубе и старт Егора Ярмолюка в провальном матче против Ноттингем Форест (1:3).

Также обратили внимание на слухи, которые сватают украинцев на Туманный Альбион. В частности, Эвертон может попытаться приобрести Довбика у Ромы, Уотфорд интересовался Денисом Поповым, а Фулхэм продолжает охотиться на Кевина несмотря на уже третий отказ Шахтера. Об этом и не только смотрите на нашем YouTube-канале.