Забарный уже попрощался с игроками Борнмута и летит в Париж – документы для трансфера в ПСЖ подписаны
10 августа 14:44
Защитник Борнмута Илья Забарный завершает свой переход в ПСЖ.
Украинский центральный защитник Илья Забарный находится на финальной стадии оформления перехода в ПСЖ, сообщает журналист Фабрис Хокинс из RMC Sports.
Отмечается, что Забарный уже попрощался со своими партнерами по команде в Борнмуте.
22-летний защитник прибудет в Париж уже сегодня, 10 августа, вечером. Подписание контракта и официальное представление состоятся вскоре.
Напомним, что Динамо получит значительную долю от Борнмута за перепродажу украинца в ПСЖ.
