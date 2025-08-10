Украинский центральный защитник Илья Забарный находится на финальной стадии оформления перехода в ПСЖ, сообщает журналист Фабрис Хокинс из RMC Sports.

Забарный в ПСЖ: раскрыта дата официального представления украинского защитника Борнмута

Отмечается, что Забарный уже попрощался со своими партнерами по команде в Борнмуте.

22-летний защитник прибудет в Париж уже сегодня, 10 августа, вечером. Подписание контракта и официальное представление состоятся вскоре.

Напомним, что Динамо получит значительную долю от Борнмута за перепродажу украинца в ПСЖ.

