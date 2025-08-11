Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный уже подписал контракт с ПСЖ, информирует RMC Sport. Осталось дождаться только официального пресс-релиза клуба.

Забарный прибыл в Париж – звезда ПСЖ уже подписался на украинского защитника (ФОТО)

Сообщается, что украинец успешно прошел медицинское обследование и поставил подпись под соглашением. "Не хватает только официального подтверждения, но украинский центральный защитник действительно является новым игроком парижского клуба", – говорится в инсайде.

Напомним, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.

В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.