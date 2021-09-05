"Частично ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Игра была тяжелой, но мы заслуживали победить. Ребята – молодцы, играли в хороший футбол и дали отпор сопернику.

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Мой момент? Должен был забивать, но ударил под мяч. Мы разбирали Францию ​​и видели свободные зоны на их флангах. Мы так и забили – через фланг. Выходили на поле побеждать и отдавали все силы. В атаке были моменты, но хотелось большего.

Не каждый день играешь против такой команды. Нужно использовать свои резервы и действовать на максимуме. Благодаря этому и болельщикам получилось так сыграть. Бежали вперед, прессинговали, атаковали.

Пропущенный мяч? Там была спорная ситуация. Игрок пробил после прострела с фланга, а затем было добивание. В общем результатом довольны. Сыграть наравне с чемпионами мира всегда приятно, но хотелось большего", – подытожил Забарный в комментарии каналу Футбол.

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