Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал поражение своей команды в матче против "желтой субмарины" во втором по престижности еврокубковом турнире.

"Не сказал бы, что поражение – это катастрофа. В принципе, игра была равная, но нам не повезло. Просто не удавалось забить на финальной стадии завершения атак. Надеемся на реванш.

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Мы старались и отдавались на поле до финального свистка. Ребята – молодцы. Будем делать выводы. Тренер поддержал и сказал, что это Лига Европы. Сейчас будем переключаться на подготовку к Заре. Для нас одинаково важны и внутренние соревнования, и Лига Европы. Мы не делим турниры, все игры для нас – важные", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Ответный матч уже через неделю, 18 марта, в Испании.

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