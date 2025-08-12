Переход защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ вошел в число самых ценных приобретений в истории французского гранда.

ПСЖ официально объявил о подписании 22-летнего центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного. По информации Transfermarkt, победитель Лиги чемпионов заплатил Борнмуту 63 миллиона евро, что делает этот трансфер девятым самым дорогим в истории клуба.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Абсолютным рекордсменом остается Неймар, который перешел из Барселоны в 2017 году за 222 миллиона евро. Это также – самый дорогой трансфер в истории футбола. Среди защитников приобретение Забарного уступает лишь сделке с Ашрафом Хакими, которого в 2021 году парижский клуб купил у Интера за 68 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ:

Неймар (Барселона) – 222 млн Килиан Мбаппе (Монако) – 180 млн Рандаль Коло-Муани (Айнтрахт Франкфурт) – 95 млн Хвича Кварацхелия (Наполи) – 70 млн Ашраф Хакими (Интер) – 68 млн Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 65 млн Эдинсон Кавани (Наполи) – 64,5 млн Анхель Ди Мария (Манчестер Юнайтед) – 64 млн Илья Забарный (Борнмут) – 63 млн Мануэль Угарте (Спортинг) – 60 млн

В составе Борнмута Забарный провел 86 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Забарный попрощался с Борнмутом: "Это не просто опыт, это изменило меня"