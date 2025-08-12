Забарный стал вторым самым дорогим защитником в истории ПСЖ – украинец в топ-10 трансферов Парижа
Переход защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ вошел в число самых ценных приобретений в истории французского гранда.
ПСЖ официально объявил о подписании 22-летнего центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного. По информации Transfermarkt, победитель Лиги чемпионов заплатил Борнмуту 63 миллиона евро, что делает этот трансфер девятым самым дорогим в истории клуба.
Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером
Абсолютным рекордсменом остается Неймар, который перешел из Барселоны в 2017 году за 222 миллиона евро. Это также – самый дорогой трансфер в истории футбола. Среди защитников приобретение Забарного уступает лишь сделке с Ашрафом Хакими, которого в 2021 году парижский клуб купил у Интера за 68 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ:
Неймар (Барселона) – 222 млн
Килиан Мбаппе (Монако) – 180 млн
Рандаль Коло-Муани (Айнтрахт Франкфурт) – 95 млн
Хвича Кварацхелия (Наполи) – 70 млн
Ашраф Хакими (Интер) – 68 млн
Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 65 млн
Эдинсон Кавани (Наполи) – 64,5 млн
Анхель Ди Мария (Манчестер Юнайтед) – 64 млн
Илья Забарный (Борнмут) – 63 млн
Мануэль Угарте (Спортинг) – 60 млн
В составе Борнмута Забарный провел 86 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.
Забарный попрощался с Борнмутом: "Это не просто опыт, это изменило меня"