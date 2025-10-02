После матча ПСЖ против Барселоны (2:1) Илья Забарный узнал свою оценку за победную игру.

Сейв Забарного в видеообзоре матча Барселона – ПСЖ – 1:2

Украинец стал лучшим игроком матча по версии SofaScore. Эксперты оценили его игру в 7,8 балла. Ближайшие преследователи – Нуну Мендеш и Ламин Ямаль, у которых обоих оценка 7,6. Авторы голов парижан Маюлу и Рамуш получили 7,4 балла.

А вот статистический портал WhoScored оценил игру Забарного лишь в 7,4 балла. Лучшим игроком матча признали Нуну Мендеша, который получил 7,7 балла. Ямаля здесь оценили лишь в 7,1, а самый высокий рейтинг среди игроков Барселоны получил Ферран Торрес, который забил единственный гол "блаугранас" во встрече.

Напомним, что Илья Забарный спас ПСЖ на 14-й минуте, выбив мяч из пустых ворот после удара Торреса.

