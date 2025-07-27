Защитник Борнмута Илья Забарный вышел на поле в составе своей команды в новой роли.

Борнмут разгромил Эвертон (3:0) в товарищеском матче во время межсезонных сборов. Защитник Илья Забарный начинал игру на скамейке запасных.

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Украинец появился на поле во втором тайме, заменив Маркоса Сенеси. Когда Ираола решил заменить Адама Смита, то англичанин отдал капитанскую повязку Забарному.

Напомним, что судьба украинца в Борнмуте до сих пор не решена. ПСЖ не оставляет надежд подписать Забарного, а в дело уже лично вмешался Нассер Аль-Хелаифи.

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фото: Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Image