Игрок Динамо Илья Забарный не видит проблемы в том, что у "бело-синих" достаточно молодая защитная линия по сравнению с португальцами.

"С Сиротой в защите чувствуем себя хорошо. Да, возможно, где-то не хватает опыта, но благодаря желанию и помощи партнеров мы это компенсируем. У нас есть опытные игроки – Сидорчук, Кендзера, вратарь тоже. У нас сплоченная команда, все подсказываем и, если где-то ошиблись, поддерживаем друг друга. Это для нас не проблема.

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У Бенфики в защите Вертонген и Отаменди, которым уже за 30 лет? Это хорошие соперники, но с возрастом тоже появляются проблемы. Уверенность в мои 19? Мне кажется, каждый игрок должен добавлять, тем более молодой. Когда ты играешь на таком уровне, уже не должен опускаться ниже него. Ты должен держать свой уровень, если уже поднялся к нему, и ни в коем случае не опускаться. Ты должен работать в каждой игре, на тренировке, не останавливаться – это самое главное", – сказал Забарный в эфире Youtube-канала Бомбардир.

К слову, украинская и португальская команды сыграют матч 1-го тура Лиги чемпионов сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 22:00.

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