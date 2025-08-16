"Думаю, Забарный – это хорошее подписание. Я совсем не удивлен его трансфером. Луиш Кампуш следил за украинцем уже длительное время. Он хотел защитника, который умеет играть головой. Это очень важно для клуба иметь в составе игрока, который может забивать головой и защищаться на втором этаже в штрафной площадке. Луису Энрике он также подходит по профайлу. Тренер хотел видеть этого игрока в своей команде.

Забарный составит конкуренцию Маркиньосу и будет играть в паре с Пачо. Бразилец уже опытный футболист, и для клуба важно подготовить ему замену на будущее. Если честно, то во Франции мы пока не очень хорошо знаем Илью Забарного, но хотим открыть его для себя.

Я очень оптимистично настроен относительно украинского защитника. Пока трудно сказать, когда мы увидим его на поле. Возможно, это произойдет уже на старте сезона в ближайший уикенд.

Лично я помню Забарного со времен его выступлений за Динамо, когда киевляне играли с Ренном в Лиге Европы. Потом он выступал за Борнмут. Команда играет в сильнейшем чемпионате Европы, хотя сама не принадлежит к топ-клубам.

В ПСЖ Забарного ждет серьезный вызов. Ему важно быть сильным в начале своего пути. Атмосфера на Парк де Пренс очень горячая и болельщики хотят видеть игроков, которые со старта готовы играть за команду и не требуют много времени на адаптацию", – цитирует Бенджамина Куареса Tribuna.

Напомним, Илья Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года, перейдя из Борнмута за 63 миллиона евро.

