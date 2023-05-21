Защитник Борнмута Илья Забарный может занести себе в актив даже проигранный поединок против МЮ.

Украинец получил шанс впервые выйти в основе перед домашними трибунами "вишен".

Головокружительный победный гол на глазах Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Юнайтед

Борнмут достойно проиграл гранду, а Забарный получил одну из лучших оценок в команде. "Солидный домашний дебют в АПЛ", – написала пресс-служба клуба, прикрепив карту касаний 20-летнего центрбека. Она показывает, что Забарный активно работал по всей правой части поля.

Напомним, 31 января Борнмут заплатил за воспитанника Динамо 20 млн фунтов, но травма испортила адаптацию новичка к АПЛ – всего 207 минут на поле. Команда Гэри О'Нила уже гарантировала себе выживание, поэтому остается надеяться на прогресс Забарного в следующем сезоне.

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