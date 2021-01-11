Защитник Динамо Илья Забарный поделился мыслями относительно своего места в рейтинге игроков, которые имеют выстрелить в 2021 году.

"Место в списке топ-50 самых перспективных игроков Лиги чемпионов? Мне мама как-то утром сбросила статью об этом, а я сначала даже не обратил внимания на нее.

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Потом все чаще стали говорить об этом, но ничего особенного в этом не вижу - попал и попал. Приятно, но пока это ничего не дает мне ", - поделился Забарный в интервью официальному сайту Динамо.

Отметим, Забарный провел в текущем сезоне 18 матчей в футболке киевлян, но результативными действиями не отличался. Также в этом году Илья дебютировал за сборную Украины и уже успел сыграть 4 матча.

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