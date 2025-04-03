В среду, 2 апреля, в 30-м туре чемпионата Англии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 30-й тур

Манчестер Сити – Лестер – 2:0

Голы: Грилиш, 2, Мармуш, 29

Борнмут – Ипсвич – 1:2

Голы: Эванилсон, 68 – Бродхед, 34, Дилеп, 60

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 64 (п.)

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Онуачу, 20 – Франка, 90+2

Брайтон – Астон Вилла – 0:3

Голы: Рашфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10

Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Гол: Жота, 57

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Манчестер Сити на своем поле уверенно одолел Лестер. Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте матча – отличился Джек Грилиш. Для 29-летнего вингера этот гол стал первым в АПЛ за последние 16 месяцев. До этого самый дорогой игрок в истории Ман Сити (обошелся команде Гвардиолы в 117,5 млн евро) в последний раз отмечался в рамках Премьер-лиги еще 16 декабря 2023 года. В середине тайма Мармуш удвоил преимущество "горожан", сняв вопрос о победителе. Как следствие, Ман Сити набрал 51 очко и поднялся в топ-4 АПЛ.

Борнмут дома сенсационно уступил Ипсвичу. Гости вышли вперед в конце первого тайма, а после перерыва закрепили свой успех. Эванилсон на экваторе второй сорокапятиминутки один мяч отквитал, но на большее не хватило фарта. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный вышел в основе и был заменен на 87-й минуте.

Брентфорд в гостях уступил Ньюкаслу. Исак сумел забить "пчелам" в раздевалку, однако после перерыва Мбемо с пенальти восстановил интригу. Тонали в середине тайма во второй раз вывел "сорок" вперед и те своего уже не отдали. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в старт и провел на поле 83 минуты. Ньюкасл благодаря победе поднялся на пятое место, вытеснив оттуда Челси. Борнмут и Брентфорд идут на десятой и одиннадцатой строчках соответственно.

Астон Вилла на выезде разгромила Брайтон, а Кристал Пэлас лишь в добавленное время спас ничью с Саутгемптоном.

Завершало игровой день мерсисайдское дерби, в котором Ливерпуль минимально одолел Эвертон. Судьбу встречи решил точный удар Жоты после перерыва. Стоит отметить, что Бету еще до середины первого тайма сумел расписать в воротах Келлехера, но гол отменили из-за офсайда.

Виталий Миколенко несмотря на опасения вышел в основе и сыграл весь поединок. Более того, украинец полностью закрыл Мохамеда Салаха, не позволив египтянину забить. Как следствие, подопечные Арне Слота набрали 73 очка и закрепились на вершине АПЛ. Эвертон – пятнадцатый.

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