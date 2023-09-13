"Как Англия, так и Италия – это топовые сборные. Их игроки – одни из лучших в мире, трудно противостоять таким футболистам. Италия атаковала больше на скорость, считаю, у них был более сильный прессинг. Нам мало что удавалось, очень трудно было выходить из защиты.

"Ждем интриги": Буряк спрогнозировал перспективы сборной Украины в отборе на Евро-2024

Где-то не хватало качества в передачах и открываниях. Но все равно, думаю, что мы выступили на высоком уровне. Ребята – молодцы, отдали все, что могли. Проанализируем эту игру и будем настраиваться на другие.

Все понимают, что нужно делать свое дело до конца. Я же говорю, что все выложились на максимум. Где-то не хватало в первом тайме, нужно было добавлять, все это чувствовали и делали всё, что могли, чтобы сравнять счет или даже больше.

Мандраж немного был, но это не связано с тем, с кем ты играешь. Ты чувствуешь ту ответственность, которую несешь на себе, тебя смотрят миллионы, понимаешь, что представляешь Украину, которая сейчас воюет. Должен дать максимальную отдачу, чтобы выглядел очень хорошо. Да, это немного давило, но я не скажу, что это какое-то давление, которого не должно быть. Если играешь без эмоций, без переживаний, то ты – робот.

Я не могу сказать относительно других футболистов, но звучит свисток, начинается матч и успокаиваешься, действуешь сердцем, как чувствуешь. Я думаю, что для молодых игроков это очень большой челлендж, важные матчи для каждого футболиста, чтобы набираться опыта и прибавлять. У нас молодая сборная, нужно расти уже. Думаю, что нужно уметь играть против таких команд, как Италия и Англия", – сказал Забарный в комментарии "Суспільне Спорт".

Напомним, сборная Украины после 5-ти туров идет в турнирной таблице группы С третьей, набрав 7 очков. Столько же у Италии, однако у команды Спаллетти есть игра в запасе.

"Ми живі!" – італійські ЗМІ порівняли свою збірну з ракетою, знайшли Шерлока Холмса і виділили "дивовижного" в України