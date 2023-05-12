Иногда отблагодарить игроков за выполненную задачу не так-то просто. Именно такая ситуация сложилась в Борнмуте.

"Вишни", в составе которых выступает украинец Илья Забарный, в конце сезона серьезно улучшили свои шансы остаться в АПЛ. За четыре тура до финиша Борнмут оторвался от зоны вылета на 9 очков.

Зинченко и еще одна важная звезда выбыли до конца сезона – серьезные потери Арсенала в ключевой момент

Владелец клуба Билл Фоули очень доволен таким итогом своего первого сезона в Англии. По информации Mail Sport, бизнесмен хотел бы щедро отблагодарить команду После одного из выигранных матчей он пообещал устроить футболистам поездку в Лас-Вегас, если удастся избежать вылета.

Однако увидеть Борнмут в "Городе грехов" не удастся. Отмечается, что футболисты откажутся от предложения Фоули, поскольку у некоторых уже есть планы на отдых с семьями, которые нельзя отменить. Именно поэтому клуб думает над альтернативным "подарком".

Экстракласс от украинца: загадочный трансфер во время войны и эффектное чемпионство, но этого мало для сборной