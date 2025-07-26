Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи взял под свой контроль переговоры с Борнмутом по Илье Забарному. Впрочем, выйти из тупика до сих пор не удается.

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Как сообщает журналист Абделла Бульма, у ПСЖ есть согласие от украинского защитника на переход, но никак не удается договориться с Борнмутом о цене. Дело в том, что "вишни" хотят почти 70 миллионов евро, частично для компенсации процента, о котором договорился с киевским Динамо. ПСЖ не хочет выплачивать такую сумму.

Парижане рассчитывают уговорить Борнмут продать Забарного за 65 миллионов евро плюс бонусы. Завершение сделки все еще возможно, а контакты между сторонами до сих пор продолжаются.

Стоит заметить, что Динамо будет иметь 20% от суммы, которую получит Борнмут от трансфера Забарного.

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