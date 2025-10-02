Илья Забарный мог существенно усложнить камбэк ПСЖ в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против Барселоны (2:1).

Фанаты каталонцев убеждены, что рефери Майкл Оливер должен был назначить для их клуба пенальти на 28-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу "кулес".

Во время борьбы в штрафной Илья Забарный едва задел ногу Эрика Гарсии, который сразу свалился на газон и начал изображать страшную боль. Впрочем, Оливер проигнорировал эпизод, а VAR быстро подтвердил решение полевого судьи. Болельщики Барселоны в соцсетях возмущаются, что их ограбили.

В итоге ПСЖ забил два гола и вырвал победу, а Забарного признали одним из лучших игроков матча.

