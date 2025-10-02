Забарный рисковал привезти пенальти и похоронить ПСЖ – видео момента, о котором кричат фанаты Барселоны
Илья Забарный мог существенно усложнить камбэк ПСЖ в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против Барселоны (2:1).
Фанаты каталонцев убеждены, что рефери Майкл Оливер должен был назначить для их клуба пенальти на 28-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу "кулес".
"Заменил вратаря": Забарный получил оценку от французской прессы за матч с Барселоной – он вошел в топ-3
Во время борьбы в штрафной Илья Забарный едва задел ногу Эрика Гарсии, который сразу свалился на газон и начал изображать страшную боль. Впрочем, Оливер проигнорировал эпизод, а VAR быстро подтвердил решение полевого судьи. Болельщики Барселоны в соцсетях возмущаются, что их ограбили.
В итоге ПСЖ забил два гола и вырвал победу, а Забарного признали одним из лучших игроков матча.
Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спас от гола