"Я горжусь тем, что я украинец. Играть в Премьер-лиге всегда было мечтой, и хвала моей стране, что я могу это сделать. Жесты поддержки от АПЛ очень важны для нас всех, для всего украинского народа. Каждый день в Украине умирают люди, и мир должен знать, что происходит в моей стране.

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Последний год был так тяжелым для всех, кто живет в Украине. Мы с Динамо путешествовали по миру и играли благотворительные матчи за мир. Так мы показывали, что нам не нужна война, нам нужна поддержка. В прошлом году я много путешествовал, чтобы все узнали о войне. Мы ездили в другие страны и неважно, против какой команды мы играли – люди нас поддерживали и уважали. Это было приятно видеть. Это любовь не ко мне, а к людям, защищающим Украину.

Потом мы играли без болельщиков на стадионах. Если начиналась тревога, мы все спускались в безопасное место и возобновляли игру, только когда угроза проходила. Когда происходит воздушная атака, вы не знаете, куда приземлится ракета. Это очень опасно. Ужасно, когда ты слушаешь и слышишь бомбу. Ты боишься не за свою жизнь, а за жизнь своей семьи. После начала войны вы просто становитесь другим человеком, и вам нужно быть сильным.

Что удивительно, это то, как люди пытаются помогать друг другу. Вы можете даже не знать этого человека, но он приходит к вам и помогает. Это фантастически", – цитирует Забарного пресс-служба Борнмута.

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