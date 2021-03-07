"Непростая игра. Первый тайм был тяжелый, потому что Минай закрылся. Мы полностью контролировали ход поединка, но не удавалось реализовать свои моменты. Во втором тайме немного поменяли свою игру, стали больше атаковать флангами и, так сказать, пошла игра, и удалось забить гол.

Динамо – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

Такие команды играют до пропущенного гола, потом открываются и гораздо проще действовать на поле. Конечно, удаление тоже сыграло свою роль. Когда у соперника на одного футболиста меньше, намного легче играть.

Во время перерыва Луческу сказал, что мы хорошо меняли фланги и когда меняешь, нужно играть более вертикально, активнее действовать впереди. В принципе, Мистер отметил, что игра нам дается. Да, не все свои моменты использовали, но три мяча – тоже неплохо, будем продолжать в том же духе", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

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