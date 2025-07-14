Челси разбил ПСЖ в финале КЧМ-2025, а героем поединка стал Коул Палмер, который к дублю добавил результативную передачу на Жоау Педро. Концовка встречи ознаменовалась скандалом. Сначала Жоау Невеш был удален, поскольку дернул Кукурелью за волосы.

Луис Энрике ударил звезду Челси после поражения в финале КЧМ – наставник ПСЖ объяснил свое поведение

Позже капитан парижан Ашраф Хакими пытался объяснить Жоау Педро, что тот не должен злорадствовать над поражением соперника. Луис Энрике вмешался в ситуацию, но сделал только хуже, толкнув игрока соперников на газон. А на праздновании Дональд Трамп, который должен был просто вручить награду, остался вместе с игроками Челси, чем изрядно удивил Палмера.

Интересно, что возможная победа ПСЖ на турнире могла бы помочь оформить трансфер Ильи Забарного, поскольку Борнмут настроен заработать за украинца 70 миллионов евро. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".