Забарный провел первую тренировку в составе ПСЖ – знакомство с Луисом Энрике и зависть россиянина
Защитник ПСЖ Илья Забарный продолжает осваиваться в составе новой команды.
Забарный только сегодня присоединился к ПСЖ, но уже успел принять участие в сегодняшней тренировке парижан перед матчем против Тоттенхэма за Суперкубок.
Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером
Больше всего внимания привлекло общение украинца с Луисом Энрике – главный тренер ПСЖ активно что-то рассказывал своему новому защитнику. Также Илья поучаствовал в "рондо" – упражнении на контроль мяча передачами. Попал в кадр и россиянин Матвей Сафонов, который "пожирал" взглядом украинца. Очевидно, он, как и остальные наши болотные соседи, совсем не рад успехам представителей Украины.
Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.
Забарный в ПСЖ имеет несколько проблем – не только россиянин, который против трансфера и не хочет вшиваться