Забарный только сегодня присоединился к ПСЖ, но уже успел принять участие в сегодняшней тренировке парижан перед матчем против Тоттенхэма за Суперкубок.

Больше всего внимания привлекло общение украинца с Луисом Энрике – главный тренер ПСЖ активно что-то рассказывал своему новому защитнику. Также Илья поучаствовал в "рондо" – упражнении на контроль мяча передачами. Попал в кадр и россиянин Матвей Сафонов, который "пожирал" взглядом украинца. Очевидно, он, как и остальные наши болотные соседи, совсем не рад успехам представителей Украины.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

