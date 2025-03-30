Илья Забарный выйдет в основе на игру против Манчестер Сити в Кубке Англии. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости "Футбол 24".

Матч четвертьфинала Кубка Англии начнется в 18:30 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на Setanta Sports. Все главные события опишет также Футбол 24 в текстовом онлайне.

Забарный может остаться в Борнмуте – судьба украинца будет зависеть от трансферных планов Реала

Украинский защитник сегодня без своего привычного партнера Дина Хёйсена попытается сдержать Эрлинга Холанда и помочь "вишням" пробиться в полуфинал Кубка Англии.

Стартовый состав состав Борнмута: Аррисабалага – Кук, Сенеси, Забарный, Солер – Кристи , Адамс, Брукс – Семеньо, Эванилсон, Клюйверт.

Стартовый состав состав Манчестер Сити: Эдерсон – Нунеш, Хусанов, Диаш, Гвардиол – Де Брюйне, Гюндоган, Ковачич, – Силва, Холанд, Фоден.

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