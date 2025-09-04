Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал свой переход в ПСЖ и оценил Килиана Мбаппе перед матчем с Францией в отборе на ЧМ-2026.

"Вопрос был о стрессе, но... Не знаю. Новая ситуация для меня. Но я ждал этого вызова. Рад присоединиться к ПСЖ. Это великий клуб с большими амбициями. Это шанс для меня прославлять свою страну на международной арене и добывать трофеи, на которые, думаю, я заслуживаю.

Чемпионат Франции – это большая разница, но я не чувствую, что это какой-то спуск вниз. Чемпионат сам по себе интересный. Я чувствую себя в команде хорошо

Конечно, это не как играть в Украине. Это ощутимо. Это совсем другие игры. Думаю, все мы скучаем по тем играм и хотим как можно быстрее туда вернуться. Но мы отталкиваемся от ситуации. В нашей стране уже почти 4 года идет война.

Мы охотно, где бы мы ни были, играем и представляем свою страну. Нам нет особой разницы, где играть. Нам просто нужно представлять свою страну как можно лучше. И мы это делаем

Сафонов? Я уже давал интервью по этому поводу, если хотите, вы можете его найти и посмотреть. Сейчас я сфокусирован на сборной Украины и на предстоящих матчах

Относительно Франции. Все может произойти. Я верю. Это футбол и мы уже побеждали великие сборные, и сейчас у нас есть шанс. Конечно, французы – фавориты, имеют хорошую команду, поэтому будем делать все, чтобы занять первое место в группе.

Говорил ли с партнерами по ПСЖ о матче? На самом деле перекинулись несколькими словами. Они ждут хорошей игры. Да и я. Особого ничего не было.

Мбаппе? Все знают, какой сильный Килиан, он лидер команды. Будет очень тяжело играть против него. Свои козыри я раскрывать не буду. А насчет тройки на "Золотой мяч" – Дембеле, Рафинья и Ямаль", – сказал Забарный на пресс-конференции.

