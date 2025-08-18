Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ: "Здесь все по-другому"
Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые вышел в основе парижской команды в матче 1-го тура Лиги 1 против Нанта (1:0).
"Конечно, здесь все по-другому, но мне понравилось. Я люблю играть за команды, которые много владеют мячом. Мне это очень понравилось.
Уверенный дебют Забарного в видеообзоре матча Нант – ПСЖ – 0:1
Я чувствовал себя очень хорошо на протяжении всего матча. Болельщики были рядом, было очень приятно играть с их поддержкой. Они не переставали петь. Я не очень давно знаком со своими товарищами по команде – они невероятные игроки. Очень рад быть здесь, все стараются мне помочь", – цитирует Забарного RMC Sport.
Напомним, Илья перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро, став вторым самым дорогим игроком в истории Украины – больше платил лишь Челси за переход Михаила Мудрика (70 млн евро).
