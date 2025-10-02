Украинец провел полный поединок и стал одним из лучших на поле. ПСЖ уступал 0:1, однако смог устроить камбэк и вырвать победу.

Забарный стал "Львом матча" против Барселоны – эксперты отметили сейв украинца, известны оценки Ямаля и других звезд

После матча Забарный опубликовал лаконичный комментарий: "Работа сделана! Сосредоточимся на следующем. Allez Paris".

Добавим, что ПСЖ в 2 стартовых турах ЛЧ набрал максимальные 6 очков, одолев Барселону и Аталанту. Впереди матч чемпионата Франции против Лилля (5 октября), а затем игроки разъедутся по сборным. Украина рассчитывает на топ-форму Забарного в поединках отбора на ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13-го).

Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спас от гола