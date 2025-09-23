22 сентября ПСЖ на выезде уступил Марселю со счетом 0:1. Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. После игры украинец заявил, что его команда заслужила на лучший результат.

Поражение Забарного от Де Дзерби в видеообзоре матча Марсель – ПСЖ – 1:0

"Это футбол, в нем может случиться все. Матч был тяжелым, я думаю, мы должны были выиграть. Я не говорю, что мы играли плохо. Мы контролировали матч, могли бы сыграть лучше, но это футбол", – приводит слова Забарного RMC Sport.

К слову, сейчас ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе парижан 12 очков после пяти туров чемпионата. Возглавляет таблицу Монако, у которого также 12 набранных баллов.

Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти