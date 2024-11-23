В рамках субботней программы 12-го тура АПЛ 2024/25 были проведены матчи с участием украинцев. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 12-й тур

Борнмут – Брайтон – 1:2

Голы: Брукс, 90+3 – Жоау Педру, 4, Митома, 49

Удаление: Балеба, 60 (Брайтон)

Эвертон – Брентфорд – 0:0

Удаление: Ньоргор, 41 (Брентфорд)

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Сака, 15, Парти, 52, Нванери, 86

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Уоткинс, 36, Баркли, 77 – Сарр, 4, Девенни, 45+1

Нереализованный пенальти: Тилеманс, 44 (Астон Вилла)

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Ивоби, 20 – Кунья, 31, 83, Ж. Гомеш, 53, Гедеш, 90+4

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Забарный вышел в основе и стал свидетелем поражения Борнмута. Его команда принимала Брайтон, пропустив уже на 4-й минуте, а через три минуты после перерыва "чайки" удвоили свое преимущество. К счастью, вины Ильи в обоих голах не было, да и в целом украинец выглядел убедительно.

На 60-й минуте "вишенки" остались в большинстве в результате удаления Балеба, однако гости удержали свою победу. Борнмут размочил счет слишком поздно – аж на 90+3-й минуте – а на большее не смог. Таким образом, Брайтон продолжил погоню за Арсеналом и Челси, держась на равных по очкам.

В параллельной встрече Миколенко мог стать соучастником гола Эвертона. После его кросса в первом тайме против Брентфорда произошел отскок, который подхватил Ндиайе. Последующий удар рикошетом от защитника прошел мимо ближней девятки. Перед перерывом Виталий и сам пробивал с левого края штрафной, однако выстрел накрыли.

Еще на 41-й минуте "ириски" остались в большинстве в результате грубого фола Ньоргора. Подопечные Шона Дайча захватили инициативу и провели более двух десятков ударов, но реальных моментов было немного. Томас Франк пытался вырвать победу, выпустив Ярмолюка на 86-й минуте – впрочем, Егор может похвастаться только неточным кроссом. 0:0 на Гудисоне.

Арсенал очень спокойно победил Ноттингем. Героем встречи стал Сака, который открыл счет на 15-й минуте и ассистировал Парти на 52-й. На 86-й Нванери добил "лесников" с паса Стерлинга, установив окончательный счет – 3:0. Подопечные Микеля Артеты прервали 4-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ, догнав Челси Мудрика в турнирной таблице.

Зинченко вышел на 67-й минуте, заменив Калафьори. Александр неприятно обрезался в центре в одной атаке, но в другой влетел на край штрафной и заработал угловой. Чем-то более интересным наш земляк не запомнился.

Астон Вилла продлила безвыигрышную серию в АПЛ до четырех матчей. Команда Унаи Эмери не смогла справиться с Кристал Пэлас – Сарр уже на 4-й минуте заставил бирмингемцев отыгрываться. Уоткинс сравнял счет в середине первого тайма, а Тилеманс мог вывести хозяев вперед с пенальти. Вот только бельгиец его не реализовал.

Наказание прилетело мгновенно – все тот же Сарр ассистировал Девенни в компенсированное время перед перерывом. "Вилланы" смогли отыграться на 77-й усилиями Баркли, но на большее их не хватило. Как следствие, коллектив остался в трех очках от зоны ЛЧ. Пэлас же опустился в зону вылета.

А вот Вулверхэмптон покинул ее, неожиданно разгромив Фулхэм на его же поле. MVP встречи стал Кунья, который оформил дубль и отдал ассист. Большую часть встречи "коттеджеры" были близки к ничьей, однако именно гол Куньи на 83-й заставил лондонцев капитулировать. Гедеш же добил их – 1:4.

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