"Что больше всего запомнилось в этом сезоне? Приход Мистера. Он построил нашу игру, помог нам, все ему благодарны. Появилась команда на поле, футболисты стали понимать, что им делать на поле.

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После завоевания чемпионства мотивации меньше не стало. Теперь мы чемпионы, надо доказывать.

Ключевым в сезоне лично для меня также стал приход Мистера, ведь я дебютировал в Динамо. Он мне дал шанс, я им воспользовался. Я доволен", – сказал Забарный в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Забарный – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал 11 сентября 2020 года в матче против Десны. Через четыре дня впервые сыграл и в еврокубках в матче против АЗ. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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