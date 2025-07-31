В ночь на 31 июля состоялись очередные товарищеские матчи с участием украинцев. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голы: Хёйлунд, 8, Доргу, 25, Диалло, 53, Уильямс, 72 – де Лигт, 88

Вест Хэм – Эвертон – 2:1

Голы: Пакета, 41, Фюлькруг, 64 – Гуйе, 17

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Илья Забарный вышел в стартовом составе на матч против Манчестер Юнайтед. Борнмут сыграл ужасно и заслужил поражение. Первый гол "вишни" пропустили уже на 8 минуте матча. Доргу забросил в штрафную площадку, где был абсолютно никем не прикрыт Хёйлунд. Расмус точно пробил. В середине тайма Патрик забил сам. Забарный проиграл борьбу Маунту вблизи центрального круга, сфолив. Пока Илья возвращался неспешно назад, Мейсон сделал заброс на Доргу, тот без проблем освободился от опеки, и переиграл вратаря.

После перерыва Манчестер Юнайтед продолжил избиение Борнмута, забив еще два гола. Забивали в матче только игроки манкунианцев. Так, де Лигт перед финальным свистком подставил свою команду, срезав в собственные ворота. В итоге уверенная победа Манчестер Юнайтед 4:1.

Эвертон проиграл в противостоянии с Вест Хэмом. "Ириски" вышли вперед благодаря Гуйе, который классно разобрался в эпизоде. Но во втором тайме команда Миколенко дважды пропустила. Сначала Пакета, за которым следил Миколенко в эпизоде, откликнулся на заброс. Виталий увидел, что голкипер выходит из ворот, чтобы отбить мяч, изменил свою траекторию движения, а вратарь сыграл неуверенно. Пакета доиграл момент и забил впервые с января 2025 года. Второй гол оформил Фюлькруг.