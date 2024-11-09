В рамках субботней программы 11-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 11-й тур

Брентфорд – Борнмут – 3:2

Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

Вест Хэм – Эвертон – 0:0

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 2:0

Голы: Сарабия, 2, Кунья, 51

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:2

Голы: Смит-Роу, 45+2, Уилсон, 83

Удаления: Камада, 76 (Кристал Пэлас)

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Забарный провел невыразительный выездной матч против Брентфорда. "Вишенки" проиграли со счетом 2:3, а украинец виноват минимум в одном пропущенном голе – в третьем. Именно Илья потянул заднюю линию, позволив Висси избежать офсайда. Янельт разрезным пасом вывел Йоана один на один, а экс-динамовец не успел его догнать.

Определенные вопросы можно задать и при втором пропущенном. Забарный не проявил должной агрессии перед своей штрафной – он не атаковал Мбеумо и при этом не перекрыл линию передачи в штрафную. Брайан дал проникающий пас, а Дамсгор прошил Кепу с острого угла. Этот гол был особенно неприятным, ведь всего за минуту до этого Борнмут вышел вперед.

Ярмолюк появился на 80-й минути, ничем интересным не запомнился. Миколенко же вышел в основе и провел неплохой матч с Вест Хэмом – активно включался в атаки, надежно подчищал сзади, выиграл все три верховых дуэли и отдал 46 передач (34 точных). Впрочем, его старания не помогли одержать победу. Поединок в Лондоне завершился нулевой ничьей.

Вулверхэмптон одержал первую победу в новом сезоне АПЛ. Неделю назад это же достижение покорилось Саутгемптону – и именно "святые" подарили "вулвз" три очка (2:0). Обе команды остаются в зоне вылета, а вот Кристал Пэлас держится в одном зачетном балле сверху.

"Орлы" проиграли Фулхэму (0:2). Благодаря этой победе "коттеджеры" набрали 18 очков, поравнявшись с Челси, Арсеналом и Астон Виллой. От подъема в зону ЛЧ их отделила лишь худшая разница голов.

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