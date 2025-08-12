"С первого дня я отдавал все силы как на поле, так и за его пределами, чтобы заслужить свое место и защищать ворота ПСЖ. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен.

Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на Парк-де-Пренс и попрощаться как положено.

Если этого не произойдет, хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и любовь значат для меня все, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас – благодаря вам я чувствовал себя как дома.

Моим товарищам по команде, моей второй семье: спасибо за каждую битву, каждый раз, когда мы смеялись, каждый момент, который мы разделили. Вы навсегда останетесь моими братьями.

Играть за этот клуб и жить в этом городе было большой честью. Спасибо, Париж", – написал Доннарумма в Instagram.

