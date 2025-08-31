ПСЖ приехал в Тулузу и устроил разгром за 7 минут. Причем третий гол залетел на 14-й. Приятно, что к важнейшему взятию ворот – самого первого – прямо присоединился Забарный, который провел полный матч.

Счет открыл Жоау Невеш, который эффектно пробил в падении через себя. Этому удару предшествовал угловой с отскоком, который должен был завершиться выносом от защитника, однако Забарный успел его накрыть. Как следствие, мяч по дуге полетел на левую штангу, а оттуда пошла скидка к Дембеле. Усман пробить не смог, а вот Невеш не растерялся.

Через две минуты отличился Барколя, который получил передачу на ход по левому флангу от Фабиана Руиса. Брэдли зашел в штрафную под острым углом, но это не помешало прошить голкипера. 0:2!

На 14-й же минуте Невеш оформил дубль. Португалец принял навес Хакими и метров с 11-ти решился на еще один удар в падении через себя – точно под левую стойку. 0:3! Все вопросы относительно победителя были сняты.

На 31-й минуте дело дошло и до 0:4. Парижане заработали пенальти, который спокойно реализовал Дембеле.

Впрочем, окситанцы не желали сдаваться. Они даже включали высокий прессинг – иногда довольно эффективный – а на 37-й минуте хозяева размочили счет. Магри пробил с дистанции после выноса углового, Шевалье парировал, а Кресвелл сыграл на добивании. 1:4! Вины Забарного в этом эпизоде не было.

На этом Тулуза не остановилась, заработав пенальти в компенсированное время. Магри подошел к "отметке" и попытался попасть под левую стойку, но Шевалье парировал. Команды уже собирались идти в раздевалки, однако рефери их остановил – парижане забежали в штрафную еще до удара, поэтому 11-метровый надо было перебивать.

Тогда к мячу подошел Касерес. Он пробил мощно и по центру. Такие пенальти берутся редко, однако Шевалье не пошевелился – и парировал грудью! Фантастика.

ПСЖ перестал стараться еще после четвертого гола. В течение второго тайма гости действовали пассивно, нанеся только 4 удара по воротам. Невероятно, но и такого футбола хватило для новой порции голов. Уже через три минуты после перерыва парижане заработали пенальти, который реализовал Дембеле – 1:5.

На 78-й же минуте Невеш оформил хет-трик, снова пробив с отскока. Теперь уже с дистанции и просто, однако в правую девятку. 1:6!

Для Забарного этот матч стал неоднозначным. Несколько раз он нервничал под прессингом, а из пяти единоборств Илья выиграл только одно – причем все четыре воздушных дуэли завершились фиаско. С другой стороны, украинец имел 2 перехвата и 2 выноса. Ну и об участии в первом голе не надо забывать.

И все было бы хорошо, если бы не эндшпиль встречи. Тулуза в компенсированное время забила второй гол: Деннум переиграл Беральдо и выполнил прострел, который Забарный не дал замкнуть – но и выбить мяч экс-динамовцу не удалось. Как следствие, Гбоо замкнул на дальней штанге. Хотя здесь ошибся и Хакими, который не добежал за своим оппонентом.

А через минуту Забарный и Хакими попали под прессинг. Илья отдал пас под давление и не смог принять скидку Ашрафа, а с этого началась третья голевая атака Тулузы.

Хозяева могли и четвертый забить. И снова не без участия Забарного. Украинец не смог выиграть верховую дуэль у Каманзи, а Касерес подхватил отскок на линии вратарской. Дальнейший удар в падении через себя прошел над перекладиной. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ со счетом 6:3.