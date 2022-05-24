"Футболист сборной Украины и Динамо Илья Забарный передал дрон для ВСУ. Он не хотел говорить об этом публично, но я считаю, что такие поступки являются примером для других, и их нужно показывать.

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Илья написал сам. Одно предложение: "Чем я могу помочь?" "Надо дрон пацанам под Херсон. Собираю деньги. Надо 50 тысяч гривен", – через одну минуту вся сумма была у меня на счету.

Забарному 19 лет. Сейчас он один из перспективных футболистов мира на своей позиции. Я не верю, что политики изменят Украину. Я верю, что молодежь и новое поколение с другим внутренним компасом и совестью сделают Украину другой. Эти люди уже свободны и рашисты для них не "братский народ". Горжусь", – поделился блоггер Дмитрий Поворознюк в своем Instagram.

Напомним, идет 90-й день войны, которую русские начали на территории Украины. ВСУ продолжает защищать наши земли, а основные боевые действия идут на Востоке и Юге нашей страны.

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