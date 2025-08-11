Украинский защитник уже прибыл в Париж вместе со своей женой, где должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с ПСЖ. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшие часы.

ПСЖ "предал" россиянина и указывает на дверь из-за трансфера Забарного – Сафонов свирепствует, найдя виновника

Zabarnyi est bien arrivé et a rejoint un hôtel parisien ! pic.twitter.com/bjkwGXklxV — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 10, 2025

Интересно, что фанатский аккаунт, посвященный ПСЖ, также заметил в соцсетях, что Усман Дембеле уже подписался на Забарного. В ответ Илья также добавил Дембеле к своим подпискам.

Напомним, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.

В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?