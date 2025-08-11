Забарный прибыл в Париж – звезда ПСЖ уже подписался на украинского защитника
Трансфер Ильи Забарного в ПСЖ находится на завершающей стадии.
Украинский защитник уже прибыл в Париж вместе со своей женой, где должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с ПСЖ. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшие часы.
ПСЖ "предал" россиянина и указывает на дверь из-за трансфера Забарного – Сафонов свирепствует, найдя виновника
Интересно, что фанатский аккаунт, посвященный ПСЖ, также заметил в соцсетях, что Усман Дембеле уже подписался на Забарного. В ответ Илья также добавил Дембеле к своим подпискам.
Напомним, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.
В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.
Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?