Илья Забарный попал в список кандидатов на звание игрока месяца в составе Борнмута. Пост с голосованием клуб опубликовал на своей официальной странице в X.

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Другими претендентами на награду в марте являются венгерский левый защитник Милош Керкез, форвард Эванилсон и звездный напарник Забарного по центру защиты Дин Хёйсен.

Напомним, что в марте Борнмут потерпел несколько неудач, в частности они вылетели в 1/4 Кубка Англии от Манчестер Сити и несколько раз потеряли важные очки в чемпионате с аутсайдерами, что пошатнуло еврокубковые надежды подопечных Ираолы. Это произошло в частности из-за отсутствия Забарного, который отбывал дисквалификацию в АПЛ после красной карточки.

Сейчас Борнмут идет лишь на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.

Your @MMJBournemouth Player of the Month nominees for March



Get your votes in below pic.twitter.com/kh5kDtVwyG — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 2, 2025

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