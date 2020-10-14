Защитник киевского Динамо Илья Забарный поделился подробностями о премиальных за выход в групповой этап ЛЧ.

"Да, это правда, что премиальные за выход Динамо в Лигу чемпионов одни из крупнейших за последние годы.

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Это несколько моих годовых зарплат, может и 10, не знаю, точную сумму еще не говорили. Но это точно несколько зарплат", – рассказал Илья Забарный для Youtube-канала Трендец.

Напомним, Динамо впервые за 4 года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз команда играла в самом престижном турнире Европы еще во времена Сергея Реброва. Динамо сумело преодолеть Гент в плей-офф квалификации с общим счетом 5:1 (2:1 и 3:0). До этого подопечные Мирчи Луческу прошли нидерландский АЗ в третьем квалификационном раунде.

Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Поединок с туринцами пройдет уже 20 октября на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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