ПСЖ еще не завершил работу с трансферами, получив двух желаемых игроков.

Главными целями ПСЖ этим летом были Илья Забарный и Люка Шевалье. Обоих удалось привезти в Париж, впрочем, на этом работа Луиша Кампуша не завершена.

ПСЖ отреагировал на жест Маркиньоса, который отдал свою медаль Забарному за победу в Суперкубке УЕФА: "Ты один из нас"

Как сообщает RMC Sport, ПСЖ до сентября надеется найти новую команду для Рандаля Коло Муани, которого бы хотел покинуть Ювентус, где нападающий провел часть сезона 2024/25. Марко Асенсио, Ренату Санчес и Норди Мукиеле также должны покинуть ПСЖ. Что касается Канг-Ин Ли, то парижане отпустят его, если поступит выгодное предложение. Он заинтересовал английские клубы.

Приход Ильи Забарного повлияет на положение Лукаса Беральдо и Перснеля Кимпембе. Последний в прошлом сезоне почти не играл из-за травмы, и его роль игрока замены не изменится, а вот бразилец потеряет игровое время. Если Беральдо захочет уйти, то ПСЖ не будут удерживать его, поскольку видят будущее команды в Забарном.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2