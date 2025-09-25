Забарный потоптался по звездам Марселя, спасая прямого конкурента – "Золотой мяч" для Дембеле
Довольно неожиданно Илья Забарный появился в старте ПСЖ в перенесенном матче против Марселя (0:1). Несмотря на поражение на Велодроме и уже привычную нервозность на старте игры, украинский защитник до финального свистка сумел не только выровнять игру, но и выгодно выделяться на фоне партнеров по защите – Пачо и Маркиньоса.
Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"
Кроме этого, в свежем выпуске оценили нынешнюю церемонию вручения "Золотого мяча". Смотрите об этом и другом на YouTube-канале "Футбол 24".
Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти
