Довольно неожиданно Илья Забарный появился в старте ПСЖ в перенесенном матче против Марселя (0:1). Несмотря на поражение на Велодроме и уже привычную нервозность на старте игры, украинский защитник до финального свистка сумел не только выровнять игру, но и выгодно выделяться на фоне партнеров по защите – Пачо и Маркиньоса.

