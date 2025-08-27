Вильяреал и ПСЖ договорились о трансфере вратаря парижан Арнау Тенаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Команда Ильи Забарного лишится еще одного голкипера, но, к сожалению, не россиянина Сафонова. 24-летний испанец обойдется "желтой субмарине" в 2,5 млн евро. Там воспитанник Барселоны составит конкуренцию Луису Жуниору и Диего Конде на вратарской позиции.

Напомним, что за дубль Вильяреала выступает украинский голкипер Яков Кинарейкин, который этим летом переехал в Испанию из львовских Карпат.

