Забарный действительно выдвинул ультиматум руководству ПСЖ насчет Сафонова, сообщает ТаТоТаке. Парижане согласились с этим условием, в случае если удастся осуществить трансфер украинца, российский вратарь покинет команду.

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Однако Пари Сен-Жермен не может договориться с Борнмутом по сумме компенсации за игрока. ПСЖ предлагал за Забарного 60 миллионов евро и бонусы, однако "вишни" настаивают на сумме в 70 млн.

Украинский защитник согласовал условия личного контракта с ПСЖ, однако в борьбу за игрока включился Ньюкасл, который готов приобрести футболиста за 70 млн евро. Борнмут настроен продать Забарного в Ньюкасл, ведь 20% от суммы перепродажи и 5% за воспитание игрока должно получить киевское Динамо.

К слову, в прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.

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