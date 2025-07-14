Забарный поставил условие руководству ПСЖ –украинца может перехватить клуб АПЛ
14 июля 13:06 - Читати українською
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный не желает играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
Забарный действительно выдвинул ультиматум руководству ПСЖ насчет Сафонова, сообщает ТаТоТаке. Парижане согласились с этим условием, в случае если удастся осуществить трансфер украинца, российский вратарь покинет команду.
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Однако Пари Сен-Жермен не может договориться с Борнмутом по сумме компенсации за игрока. ПСЖ предлагал за Забарного 60 миллионов евро и бонусы, однако "вишни" настаивают на сумме в 70 млн.
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