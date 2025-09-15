Защитник ПСЖ Илья Забарный показал и свои лучшие добродетели во вчерашнем матче чемпионата Франции против Ланса.

Забарный помог ПСЖ удержать ворота на замке в игре против Ланса (2:0), а одно из действий украинца стало настоящим хайлайтом защитных действий.

Забарный получил одну из самых низких оценок среди игроков ПСЖ – L`Equipe выделил тревожные сигналы

Эпизод начался у ворот Ланса, который после розыгрыша стандарта парижанами разогнал атаку. Забарный в этот момент был в чужой штрафной, но успел добежать до собственной и перехватить прострел на дальнюю штангу, который были готовы замкнуть сразу двое игроков Ланса.

Несмотря на это, издание L`Equipe выдал украинцу одну из худших оценок в составе ПСЖ – 5. В общем, Илья сыграл в 3 матчах за парижан, но результативными действиями не отличался.

ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль